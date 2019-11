Maratona a Ragusa, il 26 gennaio 2020: ecco come iscriversi

Maratona di Ragusa, domenica 26 gennaio 2020 spazio anche alla family run da piazza San Giovanni. Mentre mancano poco meno di due mesi allo start della 17esima edizione della Maratona di Ragusa, gli organizzatori si stanno spendendo per avere l’opportunità di potere contare, sulla linea di partenza, sui più forti atleti siciliani oltre che su una varietà di corridori provenienti da più parti d’Italia e d’Europa.

Non è un caso che la Maratona di Ragusa sia diventata ormai una colonna portante del podismo italiano, la prima vera classica della stagione sui 42,195 km. La manifestazione, prevista per il 26 gennaio 2020, è inserita nel calendario Fidal nazionale Bronze con percorso omologato e certificato oltre ad essere sotto l’egida dell’Uisp nazionale che, a livello locale, è presieduta da Tonino Siciliano. La mezza maratona in programma tra le varie gare della giornata è valida come prima prova del campionato provinciale di corsa su strada. Ci saranno, poi, diversi gruppi che si cimenteranno con la camminata sportiva, lungo un percorso di ventuno chilometri, avendo così l’opportunità di ammirare i paesaggi del territorio e le bellezze monumentali del barocco.

La Maratona di Ragusa, sostenuta tra gli altri dall’impresa edile Calogero Costruzioni Srl di Comiso, potrà contare pure quest’anno sulla Family Run con partenza da piazza San Giovanni, nel cuore del centro storico superiore. La novità dell’edizione 2020 è rappresentata dal fatto che parteciperà un gruppo di pazienti che ha seguito alla Clinica del Mediterraneo un percorso di riabilitazione cardiovascolare. Il gruppo è formato da pazienti che hanno subito un ricovero per problematiche cardiologiche (infarto, intervento di bypass, sostituzione di valvole, etc.). A questi si aggiungeranno i familiari dei pazienti, lo staff sanitario di riabilitazione con le proprie famiglie e alcuni volenterosi partecipanti della clinica. Modo migliore per avviare un allenamento mirato e tagliare un traguardo sportivo ricco di emozioni non potrebbe esserci. Per informazioni e iscrizioni basta consultare il sito www.maratonadiragusa.com, telefono 331.5785084