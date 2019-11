Dieta veloce ed efficace per dimagrire 3 kg: menù

Dieta veloce ed efficace: come dimagrire subito. Si tratta di una dieta ricca di frutta, verdura ma anche di pesce e carne. La dieta veloce ed efficace può far dimagrire fino a 3 kg in 7 giorni. Ma vediamo in un esempio di menù giorno per giorno cosa si mangia.

Lunedì: colazione con un caffè o un tè, due fette biscottate integrali e un frutto. Spuntino: una mela. Pranzo: una porzione di pasta integrale con verdure e un’insalata verde mista. Merenda:un tè verde o una sporemuta di arancia senza zucchero. Cena: pesce al vapore e una porzione di verdure cotte al vapore. Martedì: un tè o una tazza di caffè d’orzo privo di zucchero. Pranzo: insalata con tonno e gamberetti. Merenda: due fette di ananas o due kiwi. Cena: inasalata mista e una macedonia senza zucchero. Mercoledì: colazione con un vasetto di yogurt con cerali, preferibilmente magro e con cereali integrali e una tazzina di caffè senza zucchero. Pranzo: una porzione di bresaola da condire con grana e rucola, accompagnando il tutto con un panino. Merenda: una tisana al finocchio. Cena:pesce alla griglia e una porzione di verdura.

Giovedì: colazione con un tè verde o una tisana drenante al finocchio e 2 o 3 fette biscottate integrali con la marmellata. Pranzo : verdura mista e una macedonia. Cena: un uovo sodo e due bruschette con pomodoro e olio extravergine di oliva. Venerdì: colazione con un tè verde o un caffè, questa volta dolcificandolo con un cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate integrali. Pranzo: un piccolo trancio di pizza e un kiwi. Merenda: un tè verde o una tisana al tarassaco. Cena: carne bianca e un’insalata condita con poco olio. Sabato: colazione con un caffè o tè senza zucchero e 2 o 3 fette biscottate integrali oppure 4 biscotti integrali, un kiwi o uno yogurt magro. Pranzo: formaggio magro, insalata di ortaggi e pane integrale. Cena: minestrone di verdure, insalata mista e della bresaola.

Domenica: colazione on un tè o caffè a scelta privi di zucchero, 3 fette biscottate integrali da poter sostituire con 3 biscotti e dello yogurt magro. In assenza di alcuni di questi alimenti si consiglia di consumare un frutto. Pranzo si può preparare del riso integrale da condire con verdure cotte a vapore mentre la cena è composta da pesce al vapore (200 gr) e un passato di verdure che può essere abbinato ad una patata di piccole dimensioni, prediligendo sempre la cottura a vapore. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro stio raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo o qualsiasi altro regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete o la gastrite e non solo. Infine ricordiamo che si tratta di una dieta indicativa e che la dieta deve essere elaborata da un medico o da un nutrizionista in base alle caratteristiche della singola persona.