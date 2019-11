Dieta della pasta integrale per dimagrire: ecco come funziona

La dieta della pasta integrale per dimagrire come funziona? La dieta della pasta integrale può far dimagrire se si mangia la pasta solo a pranzo mentre a cena si deve consumare un pasto a base di proteine e verdure.

Ma vediamo come funziona la dieta della pasta integrale per dimagrire in un esempio di menù giornaliero. Colazione: uno yogurt intero, 100 grammi di frutta, e un caffè. Spuntino: una spremuta o un centrifugato di frutta. Pranzo: 80 grammi di pasta integrale, 150 grammi di carote e piselli o di minestrone oppure 200 grammi di insalata verde. Merenda: una spremuta di arancia o una spremuta di pompelmo senza aggiunta di zucchero o un tè verde sempre senza zucchero. Cena: frittata al forno con 2 uova e spinaci (o altre verdure), oppure zuppa di orzo o legumi (fagioli, lenticchie, ceci, in tutto 150 grammi) o ancora 120 grammi di spezzatino di vitello.

Per tutti i piatti sono previsti la sera 40 grammi di pane. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata da un nutrizionista in base alle singole caratteristiche della singola persona.