Dieta da 1800 calorie: menù per dimagrire con poco sale

La dieta da 1800 calorie è una dieta ipocalorica che può far dimagrire fino a 2 kg mangiando una grande di alimenti. La dieta da 1800 calorie per dimagrire si basa su delle regole ovvero bere almeno un litro e mezzo di acqua durante il giorno e ridurre al minimo il sale.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero nella dieta da 1800 calorie per dimagrire fino a 2 kg mangiando tanti cibi dal riso alla carne e dal latte a colazione alla frutta pomeridiana. Colazione: tè o caffè diluito, un bicchiere di latte (g 100) con 20 g di zucchero e due fette biscottate integrali con un velo di marmellata. Spuntino: una spremuta di arancia senza zucchero. Pranzo: pasta o riso o semolino (g 70) + burro od olio (g 20) o pelati (g 50) con un cucchiaio di olio; oppure riso in brodo di verdura (g 30) o minestrone con g 30 di pastina.Carne di vitello o di manzo o di capretto o "carne bianca" (tutti i tipi di carne g 60 confezionati a piacere 2 volte alla settimana) oppure pesce (g 100) 2 volte alla settimana oppure 1 uovo 1 volta alla settimana.

Verdura od ortaggi (g 150: barbabietole, carote, cicorie, cipolle, finocchi, lattuga, melanzane, peperoni dolci, pomodori, ravanelli, scarola, zucca gialla, zucchine) oppure vegetali od ortaggi (g 100: bietole, broccoli, cavolfiori, cavoli, cavoli verza, carciofi, cime di rapa, fagiolini verdi, patate, sedani, spinaci). Pane fresco integrale senza sale (g 40). Frutta (g 150). Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico curante o uno specialista prima di cominciare un tipo di alimentazione restrittiva e dietetica.