A Daniele Maver il premio Italia Informa

C'e' anche il presidente di Jaguar Land Rover Italia, Daniele Maver, tra i rappresentanti del mondo della Finanza, dell'Economia, dell'Arte e della Cultura al quale e' stato assegnato il Premio Italia Informa, consegnato nel corso dell'edizione 2019 tenutasi a Palazzo Fiano, a Roma.

"Per aver dimostrato di essere un eccellente leader, guidando e accompagnando dal 2007 Jaguar Land Rover Italia in un percorso di straordinaria crescita, riuscendo a raggiungere importanti e ambiziosi traguardi. La sua gestione e' caratterizzata da ottime capacita' organizzative e operative, abbinate ad una 'vision' che gli permette di cogliere il futuro e anticipare i cambiamenti in un panorama del mercato automobilistico in continua evoluzione" si legge nella motivazione. Il riconoscimento, promosso dall'omonimo magazine economico-finanziario e di costume, nasce proprio dal desiderio di valorizzare tutte quelle personalita' che contribuiscono con la propria professione e il proprio talento a rendere migliore il nostro Paese.

E' rivolto a personalita' operanti in ambiti diversi, che si sono particolarmente distinte durante il proprio percorso professionale e di vita. I candidati sono selezionati dal Comitato scientifico, un "osservatorio" esterno alla redazione del magazine. "Desidero ringraziare Italia Informa per questo importante riconoscimento che vuole premiare il mio percorso professionale, le mie scelte di business e la vision strategica che mi ha permesso, grazie anche a tutto il mio team, di raggiungere traguardi ambiziosi e significativi per Jaguar Land Rover Italia" dice Daniele Maver.

(ITALPRESS)