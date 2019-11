Clima, studenti in piazza per i Fridays for Future

ROMA - Il movimento di Fridays For Future torna in piazza in tutto il mondo. Manifestazioni per l'ambiente anche in centinaia di citta' italiane e decine di iniziative nelle Universita' per chiedere risposte immediate alla crisi climatica.

"E' una giornata di festa e di lotta - spiegano gli attivisti - durante la quale alzeremo ancora di piu' la nostra voce, la voce di una generazione che non vuole rassegnarsi, il futuro non e' scritto e possiamo riprendercelo". E per la prima volta accanto ai giovani ambientalisti, dopo l'invito arrivato dai ragazzi di Greta, ci saranno anche le "sardine". E' il quarto sciopero mondiale, dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio e la settimana del 20-27 settembre. La data del 29 novembre e' stata scelta proprio in risposta al black friday e perche' il 2 dicembre si apre a Madrid l'annuale conferenza sul clima dell'Onu.

(ITALPRESS)