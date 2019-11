Comune di Modica, bando per funzionario contabile: ecco come partecipare

Attivata la mobilità volontaria esterna per un posto di Funzionario / Istruttore direttivo contabile. Il bando scade il 30 dicembre 2019. Documentazione sul sito del Comune.

Pubblicato sull’Albo Pretorio informatico dell’Ente un avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato e pieno di “Funzionario/istruttore direttivo contabile” categoria D, da assegnare al settore finanziario. Lo ha reso noto la PO del XI Settore ricordando agli interessati che il termine per la presentazione delle istanze scade alle ore 12.00 del 30 dicembre 2019. L’avviso, corredato dalla modulistica da utilizzare, è pubblicato per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto sulla GURS, in forma integrale all’Albo Pretorio on line, sul sito www.comune.modica.rg.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione Bandi Concorso, sottosezione mobilità.