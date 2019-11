Incidente, pedoni investiti a Rosolini: muore Giovanna Gerratana

Tragico incidente ieri sera a Rosolini. Due pedoni sono stati investiti da un’auto mentre attraversavano le strisce pedonali. Uno dei due pedoni è deceduto. Si tratta di Giovanna Gerratana di 79 anni.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle Forze dell'ordine, la donna stava attraversando le strisce pedonali in via Sant’Alessandria, insieme al cognato Giorgio Iemmolo, un noto commerciante di Rosolini quando sono stati investiti da un’auto in transito nella via. La donna è deceduta stamattina all’ospedale Maggiore di Modica a seguito delle gravi lesioni riportate nel violento impatto mentre l’uomo si trova ricoverato all’ospedale DiMaria di Avola con ferite multiple in varie parti del corpo. Sul posto due ambulanze del 118 e i carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso.

L’auto che li ha investiti sopraggiungeva da Modica, guidata dal rosolinese G.C., che non si sarebbe accorto del transito dei due pedoni. In corso da parte dei carabinieri la ricostruzione esatta del tragico incidente.