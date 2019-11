Il Veteran Car Club Ibleo premiato a Milano

La XXIV rievocazione dell’Autogiro della provincia di Ragusa è stata la migliore manifestazione Asi del 2019. E’ quanto hanno stabilito i vertici dell’Automotoclub storico italiano che hanno consegnato il prestigioso premio di settore al presidente del Veteran Car Club Ibleo, Antonino Provenzale, nel corso di Milano autoclassica ospitato alla Fiera di Milano.

Il Veteran organizza ormai da un quarto di secolo questa manifestazione che, nel corso degli anni, è riuscita a migliore sempre di più, a calamitare l’attenzione degli appassionati, sino a diventare un punto di riferimento irrinunciabile per tutti coloro che partecipano a manifestazioni di regolarità a strumentazione meccanica nel mondo delle auto d’epoca. “E’ stata una grande soddisfazione – sottolinea il presidente Provenzale – non solo avere ricevuto il Manovella d’oro, così come era già accaduto in altre occasioni, ma avere appreso che nella graduatoria stilata a livello italiano siamo risultati primi in Italia e che, quindi, il nostro è stato considerato il miglior evento del 2019. Davvero un riscontro molto positivo e una notevole soddisfazione che ci ripaga alla grande di tutti i sacrifici compiuti.

Naturalmente è un premio che diventa d’obbligo condividere con tutti coloro che, assieme a me, si adoperano per assicurare la riuscita dell’evento nella maniera migliore: quindi i componenti del consiglio direttivo, i concorrenti, le forze dell’ordine che ci supportano e i delegati Asi che partecipano relazionando su tutto ciò che facciamo. Tra l’altro, questo traguardo arriva in un momento molto significativo perché nel 2020 ci sarà l’organizzazione della 25esima edizione dell’Autogiro, un anniversario che speriamo di celebrare nella maniera più adeguata e adatta”.