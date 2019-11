Presepe Vivente Giarratana, si cercano candidature per animare le scene

Presepe vivente Giarratana, si valutano le candidature per animare le varie scene della 29esima edizione. Le candidature finalizzate ad animare gli ambienti della XXIX edizione del presepe vivente di Giarratana saranno valutate dall’associazione Amici ro Cuozzu nel corso di una serie di appuntamenti già prefissati.

“Ci trovate tutti i fine settimana antecedenti il periodo natalizio – sottolineano i componenti dell’associazione che si occupa dell’allestimento della rappresentazione vivente – in zona Cuozzu, ovviamente, vale a dire l’antico quartiere del centro montano, nella nostra sede, in via Cairoli 66. In particolare, il sabato dalle 16 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 18 valuteremo le varie candidature che ci permetteranno di rendere ancora più speciale la prossima edizione del presepe vivente”. Intanto, è in fase di diffusione il nuovo trailer promozionale del presepe vivente di Giarratana. Sarà visibile nel corso del fine settimana ma chi vuole può prenotare la visualizzazione sulla pagina Facebook “Presepe vivente Giarratana” cliccando sull’apposito pulsante.

Il primo appuntamento per la nuova rappresentazione che si annuncia ricca di fascino e suggestioni è fissato per il 26 dicembre. Poi, si andrà di nuovo in scena domenica 29 dicembre. Altre date sono in programma l’1, il 5 e il 6 gennaio del 2020. Un appuntamento da non perdere per respirare la magia e la sacralità del presepe durante il periodo natalizio.