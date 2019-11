La Sicilia taglia i vitalizi

Taglio vitalizi, Miccichè: “La Sicilia prima regione per risparmi”. “La legge appena approvata dal Parlamento siciliano sul taglio dei vitalizi consegna alla Sicilia il podio tra le regioni italiane”.

Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, in merito all’approvazione del disegno di legge sul taglio dei vitalizi. “Dal punto di vista del risparmio, con un taglio annuo di 2 milioni di euro e 10 milioni di euro in cinque anni, siamo senza alcun dubbio i primi in Italia – ha aggiunto -. Sfido chi ha vissuto sulla pelle dell’immagine della Sicilia a trovare una regione che abbia fatto meglio di noi. I siciliani, sbeffeggiati, insultati e denigrati per mesi, aspettano adesso le scuse di coloro che ci tacciavano di essere spreconi”, ha concluso il presidente dell’Ars.