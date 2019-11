Dieta ipocalorica per dimagrire in salute: ecco cosa mangiare

La dieta ipocalorica per dimagrire in salute fino a 2 kg si basa su una alimentazione composta da meno calorie al giorno. Ad oggi sono tante le diete ipocaloriche in circolo su web ma tutte indicative.

La dieta infatti deve essere sempre elaborata da un nutrizionista o da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona. Ma vediamo di seguito un esempio di menù giornaliero della dieta ipocalorica per dimagrire in salute fino a 2 kg. Colazione con 40 gr di avena con 150 ml di latte parzialmente scremato, 150 gr di frutta fresca e 20 gr di noci. Spuntino: una mela. Pranzo: verdure cotte (200 gr) o crude (100 gr); un cereale integrale (40 gr) e legumi (30 gr se secchi, 120 gr se freschi). Merenda: una spremuta di arancia senza zucchero o una pera o altra frutta di stagione. Cena: verdure cotte (200 gr) o crude (100 gr), pesce pescato e non allevato (150 gr), pane da farine integrali (50 gr).

Per dimagrire fino a 2 kg in salute con la dieta ipocalorica bisogna seguire anche queste due regole ovvero bere ogni giorno fino a un litro e mezzo di acqua e nell’arco della giornata è possibile consumare olio extravergine di oliva (20-30 gr ovvero circa 3 cucchiai). Infine come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie importanti.