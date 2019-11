Dieta delle hostess per dimagrire subito: menù

La dieta delle hostess per dimagrire 2 kg in 4 giorni è una dieta depurativa e drenante. Si basa su un regime alimentare piuttosto rigido che consente di perdere peso velocemente.

Per avere gli effetti desiderati nei 4 giorni ovvero perdere fino a 2 kg bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.La dieta delle hostess è una dieta ipocalorica non adatta a tutti. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero da seguire per i 4 giorni. Al mattino appena svegli si deve bere un bicchiere di acqua con del succo di un limone, questo rimedio è utile per risvegliare l’intestino, favorendo lo svuotamento e regalando una pancia super piatta. Dopo circa mezz’ora dopo aver bevuto l’acqua con limone potete passare alla colazione con uno yogurt magro, con frutta di stagione e una tazza di tè verde. Pranzo: un’insalata con salmone affumicato. Merenda: una macedonia senza zucchero. Cena: una zuppa di legumi e ortaggi.

Dopo cena potete bere una tisana detox. Potete provare quella alla betulla, con proprietà antinfiammatorie, quella allo zenzero, perfetta per bruciare i grassi e migliorare il metabolismo, oppure quella al carciofo, che elimina i gas intestinali. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedete il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Prima di iniziare la dieta bisogna consultare il proprio medico di fiducia soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.