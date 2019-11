“La Scala della Moda”: 12 concorrenti selezionati ad Altamura in vista delle finali di Luglio. Proseguono le selezioni per l'edizione 2020 de “La Scala della Moda”, l’attesissimo concorso di bellezza che si svolgerà ad Enna nel prossimo mese di Luglio.

In corso durante queste settimane i numerosi casting organizzati in tutta Italia, il più recente in ordine di tempo quello che si è svolto ad Altamura in Puglia. La selezione si è svolta all'interno di “Beautiful Day”, evento abbinato al concorso nazionale “Mister Intimo & Miss Lingerie”. Sono stati selezionati ben dodici concorrenti che accedono così di diritto alla finale ennese: si tratta di Maddy Calcagno (20 anni di Altamura), Lucrezia Devincentis (14 anni di Torricella), Maria Elena Gioffriddo (18 anni di Canicattini Bagni), Piera Logiudice (23 anni di Altamura), Chiara Matarazzo (15 anni di Siracusa), Federica Petragallo (16 anni di Santeramo Incolle), Roberto Angelino (24 anni di Matera), Davide Cascini (18 anni di Sant’Arcangelo), Michele De Tullio (21 anni di Bari), Bruno Di Cello (30 anni di Lamezia Terme), Manuel Marsiglia (22 anni di Taranto) e Michele Toccoz (24 anni di Foggia). All’evento hanno preso parte anche Miss Moda Sicilia 2018 Martina Ferrante, Miss Città di Enna Miriam Anastasi e Mister Moda Sicilia 2019 Joseph Lantillo, premiati rispettivamente con le fasce Miss Mezzogiorno, Miss Italiana e Mister Italiano.

Ancora tanti altri concorrenti saranno selezionati dagli organizzatori. Aperte, infatti, le iscrizioni ai casting per la finale de “La Scala della Moda”. Questi i principali titoli in palio che saranno assegnati: “Miss & Mister Moda Sicilia”, “Miss e Mister Gentedidomani” e “Miss e Mister Città di Enna”, oltre al ricco montepremi di cinque mila euro tra titoli, fasce, gioielli ed una crociera di cinque giorni sul Mar Mediterraneo. Il concorso, inoltre, consentirà ad alcuni concorrenti l’accesso diretto ad altri prestigiosi concorsi di bellezza di livello nazionale come “Una ragazza per il cinema”, “Miss Venere”, “Miss & Mister Moda in Passerella”, “La Fotomodella Italiana”, “Mister Intimo e Miss Lingerie”, “Baby Model”, “Miss Bella d’Italia & Mister Bello d’Italia”, “Miss & Mister Baby Italia Talent” e “Miss e Mister Volto Italy”. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione “Gente di Domani” (organizzatrice del concorso) all’indirizzo email presidente@gentedidomani.com oppure consultare il sito web www.lascaladellamoda.com dove è possibile leggere il regolamento del concorso e iscriversi.