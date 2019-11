Doppietta di lautaro e rete di Lukaku, Inter vince a Praga

Un'Inter sfortunata ma concentrata riesce a battere in extremis lo Slavia Praga per 3-1 e resta pienamente in corsa per il passaggio agli ottavi di Champions League.

I nerazzurri agganciano al secondo posto il Borussia Dortmund e per ottenere il pass i ragazzi di Conte dovranno battere il Barcellona gia' qualificato. Nerazzurri che passano in vantaggio in contropiede: Lukaku da fenomeno difende il pallone a centrocampo e resistendo ai tentativi di fallo lo porta fino all'area di rigore, servendo un assist al bacio per il solito uomo di coppa Lautaro, che porta avanti i suoi al 19'. Al 36' beffa clamorosa per i nerazzurri, che passano dallo 0-2 all'1-1 in un minuto: da uno svarione della difesa ceca arriva il gol di Lukaku a porta vuota su assist di Lautaro, la rete e' regolare ma nell'azione precedente c'era un fallo di De Vrij in area di rigore. Marciniak annulla il gol nerazzurro per assegnare il penalty, che Soucek trasforma per l'1-1 con cui si chiude la prima frazione.

Ripresa condita da due traverse degli ospiti, poi a dieci minuti dalla fine clamoroso errore della difesa ceca che spalanca la strada a Lukaku, che salta il portiere e deposita con rabbia a porta vuota per il gol dell'1-2. A tre minuti dal termine altro contropiede perfetto orchestrato da Lukaku e Lautaro con l'argentino che firma la personale doppietta che chiude l'incontro sull'1-3.

(ITALPRESS)