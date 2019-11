Annalisa torna con il nuovo singolo Vento sulla Luna Feat. Rkomi

MILANO - "Vento sulla Luna" e' il nuovo singolo di Annalisa, scritto dalla stessa cantautrice con Franco 126 e Dardust, che ne ha curato anche la produzione, e arricchito dalla partecipazione di Rkomi.

"Vento sulla Luna", in uscita domani, venerdi' 29 novembre, anticipa la pubblicazione del nuovo album previsto per la primavera del 2020. "Vento sulla Luna ha una storia bella lunga - racconta Annalisa - Nasce nei primi giorni di marzo a Milano, sotto un cielo grigio ma bellissimo. Eravamo io, Dardust e Franco 126. Nei mesi successivi e' cresciuta, ha fatto strada, e a piccoli passi e' arrivata lontano. Un giorno di ottobre ha incontrato Rkomi , che si trovava addirittura oltreoceano, e con il suo tocco ha poi raggiunto la versione definitiva. Alla fine e' ritornata sotto lo stesso cielo, e chissa' quale sara' il suo prossimo viaggio. Ha fatto giri immensi questa canzone, un po' come il vento. E spero proprio continui cosi'".

