Strada provinciale 46 Ispica Pozzallo: cantiere aperto

E’ stato aperto il cantiere per i lavori di ammodernamento del tracciato della strada provinciale 46 Ispica-Pozzallo, dove da qualche giorno si lavora incessantemente per creare un bypass che consentirà agli automobilisti in transito di non fare alcuna deviazione di percorso per raggiungere da un lato Rosolini e dall’altra il porto di Pozzallo.

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza ha voluto sincerarsi di persona dell’esecuzione dei lavori effettuando un sopralluogo nel cantiere dove sono già all’opera le ruspe proprie per creare il bypass per il percorso alternativo. Il progetto prevede infatti oltre alla realizzazione di una bretella provvisoria anche di un ponte provvisorio sul torrente “Cava Salvia’ utile a non interrompere il transito veicolare sulla importante strada provinciale durante i lavori di demolizione del ponte esistente. Il contratto con la ditta aggiudicataria prevede che i lavori siano completati entro 300 giorni. Ad eseguire i lavori è l’Associazione Temporanea di Impresa con mandataria il Consorzio Stabile Agoraa Scarl di Acireale che per l’esecuzione ha designato la consorziata Edilap Soc. Coop. arl di Catania e mandante la società Tecnostrutture Srl di Noventa di Piave (VE) che ha offerto il ribasso del 22,76%.

Il progetto dell’ammodernamento del tracciato della s.p. 46 che prevede una spesa complessiva di 4 milioni e 484 mila euro, a valere sui fondi ex Insicem, è inserito nel potenziamento dei collegamenti viari tra l’autostrada Siracusa-Gela e il porto di Pozzallo e punta a favorire l’intermodalità del sistema trasportistico regionale nel suo complesso e ad evitare una conflittualità della viabilità locale. I lavori consistono nella realizzazione di una intersezione a rotatoria per la messa in sicurezza dell’incrocio lineare tra la s.p. 46 e le strade comunicali ex s.p. 86 “Zappulla-Scorrione” e n.16 “la Barcara”; nonché di una intersezione a rotatoria per la messa in sicurezza dell’incrocio lineare tra la s.p. 46 ed una strada a servizio per i fondi di proprietà privata, il rifacimento dell’incrocio lineare tra la s.p. 46 e la strada comunale “del Petraro”, la demolizione e successiva ricostruzione con criteri antisismici del ponte sul torrente “Cava Salvia”