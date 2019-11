Ragusa, corso su utilizzo di energia Reiki

Un corso di formazione sull’utilizzo dell’energia reiki. Riuscito l’evento promosso a Ragusa dal comitato Csen. Utilizzare l’energia Reiki mediante la pratica dei relativi trattamenti.

Questo uno dei principali obiettivi del corso di primo livello promosso sabato e domenica scorsi dal comitato provinciale Csen Ragusa. L’iniziativa, svoltasi a Ragusa, nei locali della Swing dance diretta dal maestro Raffaele Furnaro, è stata caratterizzata dalla prestigiosa presenza del master Luigi Ramundo assieme a Santo Michelina, entrambi docenti nazionali Csen. Grande l’impegno profuso dal responsabile provinciale del settore Discipline bio naturali Csen, Gianni Cassisi, per la piena riuscita dell’evento. Quindici i partecipanti che hanno conseguito l’attestato. Sono Giuseppe Antoci, Giovanni Assenza, Angelo Biondi, Monica Capitano, Filomena Cecoro, Jessika Costa, Giovanni Di Raimondo, Concetto Drago, Rosaria Frasca, Marco Garofalo, Maria Rita Gulino, Francesca Musumeci, Emanuele Occhipinti, Gabriella Picuno, Roberta Puccia.

Tra i temi trattati: l’autotrattamento, il trattamento di equilibratura dei Chakra, il trattamento in posizione prona e quello in posizione supina. E’ stato possibile acquisire una conoscenza di base dei principi delle filosofie orientali oltre a sviluppare la percezione dell’energia e la capacità di rendersi canale di trasmissione di quest’ultima. Sono state apprese, inoltre, tecniche di meditazione e centratura oltre a tecniche per proteggere e preservare la propria energia. “Si è trattato di una due giorni molto interessante – spiega il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – che ci hanno consentito di focalizzare la nostra attenzione su questo settore che continua a fare registrare un grande interesse. Abbiamo avuto la fortuna di ospitare due docenti di notevole caratura che ci hanno consentito di fare esprimere al meglio le capacità dei partecipanti a quest’attività formativa. Formazione che intendiamo portare avanti nei più svariati settori”.