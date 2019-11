Impianto biometano, lunedì incontro tra i sindaci di Modica e Pozzallo

Si terrà lunedi nella stanza del Sovrintendente ai Beni Culturali di Ragusa, architetto Giorgio Battaglia, un incontro che dirà molto sul futuro dell’impianto di Bio Metano in contrada Zimmardo Bellamagna. Al vertice parteciperanno i Sindaci di Modica e Pozzallo e la proprietà dell’impianto.

L’organizzazione di questo incontro, voluto dal Primo Cittadino modicano, è stato uno dei risultati del Consiglio Comunale aperto di questo pomeriggio al quale ha partecipato una nutrita rappresentanza di consiglieri comunali di Palazzo La Pira ed una altrettanto numerosa delegazione di cittadini pozzallesi. “I nostri vicini pozzallesi – commenta il Sindaco Abbate – si sentono minacciati dalla realizzazione di questo impianto che ha, lo voglio sottolineare ancora una volta, tutte le autorizzazioni di legge necessarie visto che dovrebbe sorgere in un territorio escluso da qualsiasi tipo di vincolo nel Piano Paesaggistico redatto dalla Regione nel 2010 ed approvato anche dai rappresentanti iblei in Parlamento.

Capisco le loro paure e la loro diffidenza nei confronti di questa opera, anche se parliamo di una delle fonti energetiche più pulite al Mondo, ed è per questo che vogliamo aprire un tavolo di confronto tra tutti gli attori protagonisti di questa vicenda per cercare di trovare una soluzione che da un lato rassicuri tutti i cittadini e dall’altro possa venire incontro alle legittime aspirazioni della Proprietà. Lunedi, grazie a questo incontro che ho chiesto direttamente al Sovrintendente e al Sindaco di Pozzallo, potremo sapere di più sul futuro del bio – metano nel nostro territorio. Intanto la Proprietà ha assicurato al sottoscritto che non presenterà nessun inizio lavori fin quando non si concluderà questa fase di studio. Voglio infine ringraziare tutti i presenti in Aula oggi perché i lavori si sono svolti all’insegna della civiltà e del dibattito democratico come è auspicabile che sia sempre”.