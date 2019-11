Due atleti del Circolo Velico Kaucana al raduno di Bari

Due atleti del Circolo velico Kaucana sono stati convocati per partecipare al primo raduno interzonale giovanile Sud in programma a Bari dal 28 novembre al 1 dicembre.

Al raduno, diretto dagli istruttori federali Giuseppe Palumbo e Michele Ricci, prenderanno parte venti atleti provenienti dalle Marche, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia; su quattro atleti siciliani ben due arrivano dal sodalizio ibleo, vale a dire Paolo Salvo e Lucrezia Micieli. La convocazione fornisce una specifica conferma sulle ambizioni del circolo ibleo. Nella categoria juniores, il Circolo velico Kaucana esprime i migliori atleti regionali della classe 2008. Si tratta degli atleti più piccoli stante il fatto che da quest’anno sono cambiate le regole dell’Associazione italiana classe Optmist per quanto riguarda le flotte Cadetti e Juniores. Salvo e Micieli, la scorsa estate, dopo le selezioni zonali, si erano qualificati per la finale nazionale della Coppa del Presidente che si era poi tenuta a Reggio Calabria.

Per il terzo anno consecutivo i due atleti del Cvk erano riusciti a staccare il pass per le nazionali. Un vero e proprio motivo d’orgoglio per il circolo, dunque, il fatto di potere annoverare tra i propri tesserati della squadra agonistica i migliori atleti classe 2008 della Sicilia. E ciò anche grazie al costante lavoro del pool di istruttori Fiv in forza al Circolo velico Kaucana e in particolare a Peppe Terrana che segue direttamente i ragazzi del team. Non bisogna dimenticare, altresì, che al Cvk è stata assegnata l’organizzazione del prestigioso trofeo Kinder in programma il 30 maggio e l’1 giugno 2020 al porto turistico di Marina di Ragusa. La crescita della considerazione del circolo a livello federale deriva anche dai risultati ottenuti dai propri atleti.