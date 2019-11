Roma a Istanbul per restare in corsa, Fonseca: dobbiamo vincere

Quattro punti in due gare per andare avanti. L'Europa League della Roma si e' complicata dopo la doppia beffa col Borussia Moenchengladbach e domani a Istanbul, contro il Basaksehir, i giallorossi non possono permettersi altri passi falsi.

"Abbiamo fiducia, giochiamo sempre per vincere e domani sara' la stessa cosa anche se ci aspetta una partita difficile - predica ottimismo alla vigilia il tecnico Paulo Fonseca - Loro stanno vivendo un grande momento, e' una squadra esperta, che gioca bene e domani lo fa in casa. E' una partita importante anche per loro ma vogliamo vincere". Il Basaksehir, fra l'altro, dopo lo 0-4 dell'Olimpico non ha piu' perso, infilando 13 risultati utili consecutivi fra campionato e coppe. E pensando alla gara d'andata, in pochi si sarebbero aspettati una Roma con l'acqua alla gola arrivati a questo punto. "Adesso non devo pensare al passato, devo pensare alla partita di domani che e' molto importante per noi", taglia corto Fonseca, che deve fare a meno degli infortunati Florenzi e Pastore ma recupera Kalinic e Mkhitaryan: "Sono pronti per giocare anche se non tutta la partita".

Sulle possibili novita' societarie, invece, il tecnico glissa: "Col presidente Pallotta ci sentiamo molte volte. Lo sento sempre presente, vicino alla squadra. Ma faccio l'allenatore, quando parlo con lui, parlo solo di calcio".

