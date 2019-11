PALERMO - Intesa Sanpaolo porta a Palermo le Star di X Factor 2019. Un concerto dal vivo di Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi ha animato la filiale di via Mariano Stabile.

Per il quarto anno consecutivo l'istituto bancario e' main partner del noto talent show di Sky prodotto da Fremantle. Anche quest'anno previsti una serie di appuntamenti musicali dal vivo. Ad essere coinvolti i concorrenti eliminati dopo ogni puntata che si esibiranno nelle piu' belle filiali new concept d'Italia. Ad anticipare il concerto di Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi una Djam session, in cui appassionati e aspiranti dj si sono esibiti alla consolle con la propria play list personale guidati da un dj professionista. "E' il quarto anno che sponsorizziamo questo talent trasmesso da Sky. - ha detto Massimiliano Cois, direttore Area Palermo di Intesa Sanpaolo -. Teniamo in modo particolare alle passioni dei giovani. La ricerca del talento e' un valore che condividiamo in assoluto. La musica lega poi tutte le generazioni che rientrano anche nella nostra clientela".

Dopo l'avvio a Parma e le tappe di Padova, Caserta e Palermo le serate successive si svolgeranno nelle filiali di Prato il 3 dicembre (via degli Alberti), Torino il 10 dicembre (via Monte di Pieta') e ospiteranno l'esibizione dell'artista escluso dal programma il giovedi' precedente. La settima e ultima tappa si svolgera' a Milano il 13 dicembre nella filiale di piazza Cordusio. Tra le novita' lanciate quest'anno da Intesa Sanpaolo una iniziativa in campo green: il progetto di ecosostenibilita' "Sounds Green. L'albero e' vita" che Intesa Sanpaolo ha ideato con l'obiettivo di piantare 40.000 alberi favorendo il rimboschimento di 14 citta' metropolitane italiane a Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo.

