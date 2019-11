Esempio dieta Mediterranea: mangiare in salute

Mangiare in salute, ecco un esempio della dieta Mediterranea. Si tratta di un regime alimentare molto libero che aiuta a dimagrire senza provocare stress all’organismo.

La dieta mediterranea è una dieta sana che si basa sugli alimenti che da secoli sono tipici della cucina mediterranea: cerali e derivati, verdura, frutta, legumi, carni bianche, pesce, latticini, olio di oliva e vino rosso sono i cibi che andrebbero consumati all’interno della dieta mediterranea, senza esagerare con le porzioni e variando il più possibile perché ogni alimento apporta benefici diversi. La dieta mediterranea in pratica privilegia i cibi di origine vegetale senza fare grandi rinunce. Ma vediamo un esempio della dieta mediterranea per dimagrire in un menù completo di tre giorni.

Primo giorno: colazione con 150 ml di latte parzialmente scremato, 30 g di fette biscottate integrali, 30 g di marmellata light. Spuntino: 100 g di frutta fresca. Pranzo: verdura a piacere, 80 g di mozzarella, 30 g di gallette di riso, 10 g di olio d’oliva. Merenda: 100 g di frutta fresca. Cena: verdura a piacere, 150 g di fesa di tacchino ai ferri, 15 g di gallette di riso. Secondo giorno: colazione con 150 ml di latte parzialmente scremato, 30 g di fette biscottate integrali, 30 g di marmellata light. Spuntino: 100 g di frutta fresca. Pranzo: verdure a piacere, 70 g di riso o farro, 10 g di olio d’oliva, 80 g di gamberi sgusciati. Merenda: uno yogurt magro. Cena: 100 g di salmone al vapore, verdure a piacere, 10 g di olio di oliva, 15 g di gallette di riso.

Terzo giorno: colazione con 150 ml di latte parzialmente scremato, 30 g di fette biscottate integrali, 30 g di marmellata light. Spuntino: 100 g di frutta fresca. Pranzo: insalata a piacere, pomodori a piacere, 80 g di feta, 150 g di olio extra vergine d’oliva, 25 g di pane integrale. Merenda: uno yogurt o 100 g di frutta fresca. Cena:150 g di petto di pollo al forno, 15 g di gallette di riso, 10 g di olio d’oliva. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedete il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Prima di iniziare la dieta bisogna consultare il proprio medico di fiducia soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.