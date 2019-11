Dieta mediterranea settimanale per dimagrire 2 kg: menù

La dieta Mediterranea settimanale è una dieta sana ed equlibrata che può far dimagrire fino a 2 kg in una settimana. La dieta Mediterranea è tra le diete più consigliate da nutrizionisti ed esperti dell’alimentazione in quanto si basa su un regime alimentare completo e salutare.

Il menù giornaliero della dieta Mediterranea prevede due o tre porzioni al giorno di latte e di suoi derivati, due porzioni di frutta e tre di verdura al giorno, tre alla settimana di legumi; inoltre, tutti i giorni devono essere consumati i carboidrati che sono contenuti nel pane, nella pasta e nei cereali. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù settimanale della dieta Mediterranea per dimagrire fino a 2 kg in salute. Lunedì: colazione con una tazzina di tè senza zucchero, una tazza di tè oppure di latte parzialmente scremato, due fette biscottate, un cucchiaino di formaggio cremoso light. Spuntino: una spremuta di agrumi oppure un frutto di stagione. Pranzo: 60 o 70 grammi di pasta condita con broccoli lessati e passati in padella con aglio, olio extravergine d’oliva, 3 mandorle a pezzetti, peperoncino e un acciuga a piacere, misto di crudité di stagione. Merenda: una spremuta di arancia senza zucchero. Cena: minestra di verdure con avena integrale, due uova al tegamino con crostini. Martedì: colazione con una tazzina di tè senza zucchero, una tazza di tè oppure di latte parzialmente scremato, due fette biscottate, un cucchiaino di formaggio cremoso light. Spuntino: una spremuta di agrumi oppure un frutto di stagione. Pranzo: risotto al radicchio aromatizzato con pepe nero o altre spezie a piacere, coste lessate e gratinate al forno, merluzzo cotto in padella con pomodoro. Cena: lenticchie in padella, broccoli e cavolfiori al vapore conditi con olio d’oliva e spezie a piacere.

Mercoledì: colazione con un tè senza zucchero oppure di latte parzialmente scremato, due fette biscottate, un cucchiaino di formaggio cremoso light. Spuntino: una spremuta di agrumi oppure un frutto di stagione. Pranzo: erbette di stagione e spinaci saltati in padella con spezie e aromi a piacere, tagliata di manzo al rosmarino. Cena: minestra di verdure con farro integrale, due bruschette con pomodoro e origano, ribollita di verdure. Giovedì: colazione con una tazzina di tè senza zucchero, una tazza di tè oppure di latte parzialmente scremato, due fette biscottate, un cucchiaino di formaggio cremoso light. Spuntino: una spremuta di agrumi oppure un frutto di stagione. Pranzo: verdure di stagione, un piatto di minestra con orzo integrale e verdure.Merenda: un pompelmo rosa. Cena: minestrone, 120 g. di fesa di tacchino ai ferri, insalata mista con una spolverata di semi di zucca pestati.

Venerdì: colazione con una tazzina di tè senza zucchero, una tazza di tè oppure di latte parzialmente scremato, due fette biscottate, un cucchiaino di formaggio cremoso light. Spuntino: una spremuta di agrumi oppure un frutto di stagione. Pranzo: insalata belga e radicchio ai ferri, 60 o 70 grammi di pasta con ragù di verdure e di olive. Merenda: due mandarini. Cena: trota al cartoccio con una patata, misto di verdure cotte al vapore. Sabato: colazione con una tazzina di tè senza zucchero, una tazza di tè oppure di latte parzialmente scremato, due fette biscottate, un cucchiaino di formaggio cremoso light. Spuntino: una spremuta di agrumi oppure un frutto di stagione.Merenda: una mela o una pera o altra frutta di stagione. Pranzo: due uova sode, insalata mista e una fetta di pane tostato. Cena: vellutata di verdure di stagione, 130 grammi di pollo in casseruola con patate.

Domenica: colazione con una tazzina di tè senza zucchero, una tazza di tè oppure di latte parzialmente scremato, due fette biscottate, un cucchiaino di formaggio cremoso light. Spuntino: una spremuta di agrumi oppure un frutto di stagione. Pranzo: 60 o 70 grammi di pasta integrale con verdure e insalata mista. Merenda: una spremuta di arancia. Cena: 70 o 80 grammi di prosciutto crudo sgrassato o di bresaola con limone, rucola e scaglie di grana e spinaci al vapore. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedete il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Prima di iniziare la dieta bisogna consultare il proprio medico di fiducia soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.