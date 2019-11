Dieta per colesterolo alto: ecco gli alimenti per abbassarlo. Quando si soffre di colesterolo alto bisogna seguire una dieta basata sul consumo di alimenti che aiutano ad abbassare uìi livelli in eccesso.

Tra gli alimenti che aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo ci sono i cereali, i legumi e i vegetali. Questi alimenti, infatti, non contengono colesterolo e aiutano a ridurre i livelli di quello in eccesso. I vegetali ricchi di fibre contribuiscono anche a ridurre l’assorbimento del colesterolo alimentare a livello intestinale. In caso di colesterolo alto è bene quindi consumare porzioni normali di cereali, preferendo quelli integrali a quelli lavorati, e di legumi, assumendo questi ultimi almeno 2-4 volte a settimana. Tra i cereali che aiutano ad abbassare il colesterolo alto sono consigliati pane, pasta e riso integrali, ma anche farro, avena e orzo. Nella dieta per abbassare il colesterolo bisogna prevedere ogni giorno nel menu quotidiano 2-3 porzioni di verdure e 2 di frutta.

Durante la settimana bisogna anche consumare almeno 2 o 3 volte alla settimana il pesce. Il pesce è consigliato a chi ha problemi di colesterolo alto grazie alla particolare composizione del suo grasso. Va però ricordato che sono da preferire cotture alla griglia, al cartoccio o al vapore, mentre la frittura è da evitare. Quanto al consumo di molluschi e crostacei, non deve essere superiore a una volta la settimana. Tra gli alimenti che invece devono essere limitati nella dieta per il colesterolo alto ci sono gli insaccati, formaggi, e uova. Il latte da preferire deve essere parzialmente scremato.