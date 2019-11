Terremoto in Albania, almeno 24 morti e oltre 650 feriti

ROMA - Si aggrava il bilancio del violento terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'Albania. Secondo gli ultimi dati provvisori, sarebbero almeno 24 i morti e circa 650 i feriti, ma il numero delle vittime potrebbe ulteriormente salire.

Molte persone, infatti, sarebbero ancora sotto le macerie degli edifici crollati e le squadre di soccorso sono impegnate strenuamente nel tentativo di portare in salvo i dispersi sopravvissuti. Centinaia di tende sono state montate nelle citta' colpite per ospitare gli sfollati. Il premier Edi Rama ha annunciato che oggi sara' proclamata una giornata di lutto nazionale, mentre e' attesa una decisione sulla proclamazione dello stato d'emergenza. Il Sistema Nazionale di Protezione Civile Italiano si e' attivato, su disposizione del presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del meccanismo europeo per rispondere alla richiesta di intervento pervenuta dalle autorita' albanesi.

A Tirana e Durazzo sono giunti uomini e materiali del Servizio Nazionale per garantire il soccorso alla popolazione.

(ITALPRESS)