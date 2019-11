Black Friday, oltre 16 milioni di italiani pronti a fare acquisti

Il 'rito' del Black Friday si consolida. Quest'anno sono oltre 16 milioni - quasi 4 milioni in piu' del 2018 - gli italiani pronti a cogliere l'opportunita' della giornata di super sconti che fara' da apripista alla stagione dello shopping natalizio per una spesa media di 107 euro a testa e oltre 1,7 miliardi in totale.

E' quanto emerge dal sondaggio condotto da SWG per Confesercenti su un doppio campione di consumatori e imprenditori del commercio. Quest'anno ad acquistare sul web sara' il 45% degli interessati, mentre il 15% optera' per i negozi reali. Ma c'e' anche un 14% che ancora non ha deciso dove fara' i suoi acquisti. Chi comprera', anche quest'anno cerchera' soprattutto prodotti tecnologici, indicati dal 45% (era il 43% nel 2018). Seguono i prodotti di moda (il 26% rispetto al 29% del 2018), gli elettrodomestici (il 25% contro il 26% dello scorso anno), i mobili e prodotti per la casa (in calo dal 18% al 15%) e infine i viaggi. Moltissimi cercheranno i doni per le feste: il 52% (in leggero calo rispetto al 54% del 2018) dei consumatori usera' infatti l'occasione per fare almeno un regalo da mettere sotto l'albero.

Il 42% degli imprenditori (era solo il 14% nel 2018) ha sposato l'idea di black week e ha gia' iniziato gli sconti da lunedi', mentre il 47% opta per il black weekend, con offerte da venerdi' fino a domenica sera.

(ITALPRESS)