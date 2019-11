Assicura e Cassa Centrale Bnca consolidano crescita

BOLOGNA - Prosegue la crescita nel comparto Banca Assicurazione per il Gruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, con un ulteriore consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la societa' di riferimento specializzata nelle proposte assicurative e previdenziali.

Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (CPI - credit protection insurance). Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite dell'Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realta' che hanno registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio viene conferito alle realta' che si sono distinte per credibilita' e reputazione, e che si sono messe in luce per le loro strategie.

"La nostra significativa crescita e' motivo di grande soddisfazione - afferma Enrico Salvetta, vice direttore vicario di Cassa Centrale Banca e amministratore delegato di Assicura Agenzia - e premia l'impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere l'educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalita' scritte negli Statuti delle nostre BCC, ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche". Nel corso dell'incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di piu' di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative piu' rilevanti per il prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.

(ITALPRESS)