Scicli, trovato con la cocaina: arrestato 32enne sciclitano

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto lo sciclitano Francesco Asta di 32 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Il personale dell’Arma, nel corso dei rinforzati servizi di controllo del territorio volto a prevenire lo spacco di stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un soggetto già noto.

L’unità cinofila dei Carabinieri di Nicolosi ha aiutato a rinvenire all’interno dell’abitazione alcune dosi di cocaina, nonché alcuni grammi di marijuana, già pronte per essere immesse sul mercato, alcuni bilancini di precisione ed il materiale per il taglio e confezionamento. Inoltre, la perquisizione ha permesso di trovare anche una lista con gli assuntori e le cifre che dovevano essere consegnate al pusher. Al termine delle operazioni è stato arrestato Francesco Asta, 32 anni, di Scicli, già noto alle forze dell’ordine. Lo stesso è stato posto a disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Ragusa per il successivo giudizio.

Le numerose operazioni volte a bloccare il fiorente traffico di droghe continueranno nelle prossime ore soprattutto nei luoghi frequentati dai giovani e nei pressi delle scuole.