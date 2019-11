Nuovo albero di Natale a Marina di Ragusa

Sostituito l’inadeguato albero di Natale di Piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa. “Non siamo disposti ad accettare lavori scadenti, in ogni ambito: è un messaggio che deve essere chiaro”.

A dichiararlo è il sindaco Peppe Cassì che aggiunge: “Per questo, così come accaduto con l’asfaltatura di via Garibaldi, inadeguata e che abbiamo quindi fatto rifare, allo stesso modo già ieri sera ho ordinato che l’indegno albero natalizio installato poco prima in piazza Duca degli Abruzzi venisse rimosso e sostituito. I lavori sono in corso”.