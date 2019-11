Dieta ipertensione: alimenti da evitare e consigli

La dieta ipertensione si basa sul consumo di alimenti a ridotto tenore di sodio. La dieta per l’ipertensione ha lo scopo di ridurre il livello di sodio nell'organismo. Il sodio è contenuto naturalmente negli alimenti e, spesso, è aggiunto sotto forma di sale da cucina.

Sono diversi gli alimenti ricchi di sodio naturale come la carne, il pesce, il pollame, il latte e le uova così come ci sono quelli poveri di sodio come i vegetali, frutta, cereali e olii vegetali. Ma vediamo quali sono gli alimenti da evitare quando si soffre di pressione alta: dadi e brodi naturali, pane salato, crackers e grissini salati, carni grasse, salate e affumicate, carni in scatola, insaccati, frattaglie, pesce salato, affumicato come aringhe, acciughe, baccalà, sardine, crostacei e molluschi, caviale, merluzzo salato ed essicato, tonno e salmone in salamoia, salmone affumicato, formaggi e derivati dal latte, sono consentiti soltanto yogurt, mozzarella e ricotta.

Nel lungo elenco degli alimenti da evitare quando si soffre di pressione alta ci sono anche ortaggi e frutta conservati in scatola, olive, cetrioli, capperi in salamoia, sedano, prezzemolo e cipolla essicati in polvere e salati per la conservazione, patatine, popcorn, prodotti salati, preparati industrialmente, salsa Ketchup, Worchester, estratti di soia e mostarda, salatini, nocciole, mandorle e arachidi salate e alcuni tipi di biscotti. Quando si soffre di pressione alta bisogna fare attenzione anche ad altri alimenti che contengono sodio come alginato di sodio nei gelati e nelle bevande al cioccolato, benzoato di sodio nelle gelatine, solfiti di sodio nella frutta secca. Chi soffre di pressione alta dovrebbe sostituire l’uso del sale con spezie come basilico, aglio, rosmarino, origano, finocchio, aceto, maggiorana, menta e peperoncino.

Inoltre è raccomandato ridurre i caffè e le bevande alcoliche. Infine come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di modificare le proprie abitudini alimentare o cominciare diete soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie importanti.