Grave degrado ambientale tra Ragusa e Santa Croce Camerina

Degrado ambientale a causa di innumerevoli discariche abusive, al confine dei territori comunali di Ragusa e Santa Croce Camerina. A segnalarlo il consigliere di Ragusa Prossima Gianni Iurato che così spiega la situazione “nei due Comuni i territori agricoli e le frazioni balneari presenti sul litorale si intrecciano, quasi si fondono, in modo così intenso che spesso risulta anche difficile delineare i confini di competenza.

Ecco perché, sollecitato da alcuni amici e parenti ragusani, ma anche da residenti santacrocesi, ho effettuato un sopralluogo nelle contrade Muraglie, Spinazza, Dammusi e Chiuse Grandi, in parte ricadenti sul territorio di Santa Croce e in parte su quello di Ragusa (attraversate dalla Sp 110) dove in molti risiedono, vi svolgono attività imprenditoriale agricola, attività di agriturismo e accoglienza turistica. Mi sono state sottoposte le loro inascoltate lamentele, da mesi, alcune da anni, presentate agli uffici comunali competenti ma in gran parte rimaste inevase”. Le richieste di residenti ed imprenditori si possono così riassumere “puntuale rimozione e bonifica delle discariche abusive in quanto, specialmente quest’anno, hanno danneggiato l’immagine dell’attività agrituristica delle strutture ricettive che ospitano turisti da tutta Europa; questi ultimi per arrivare nelle strutture turistiche hanno dovuto attraversare intere discariche a bordo strada. Stessa sollecitazione è arrivata da allevatori e coltivatori agricoli i quali lamentano pericoli per i loro animali che al pascolo rischiano di ingoiare plastiche e altre porcherie, anche rifiuti speciali pericolosi”.

A ciò, a quanto precisa Gianni Iurato, si aggiunge una situazione ancora più critica, ovvero “la presenza di una vecchia discarica comunale abbandonata, sita proprio nel cuore delle contrade sopra citate e posta a piano strada proprio a ridosso della Sp 110. Il sito di cui stiamo parlando, fino a pochissimi anni fa, era soggetto ad incendio per autocombustione. I vigili urbani di Santa Croce Camerina intervenivano insieme ai vigili del fuoco per aprire la vecchia discarica e facilitare l’intervento di spegnimento delle fiamme e dei fumi, presumo pericolosi per la gente del luogo. Quest’ultimo sito, nell’immediato, andrebbe recintato completamente, messo in sicurezza. E, appena possibile, occorrerebbe bonificare radicalmente l’intera area”. Ma c’è un’altra lagnanza dei diretti interessati che riguarda “le pessime condizioni in cui si trova il manto stradale (inesistente in alcune di esse) di alcune stradine interne comunali e della stessa Sp 110 che durante le violente piogge si trasformano in veri e propri fiumi in piena, pericolosissimi per l’incolumità degli abitanti.

Ad aggravare la problematica relativa alla manutenzione delle ex strade provinciali ed in particolare sulle bonifiche delle discariche abusive che insistono su di esse, è stata la delibera di Giunta regionale con cui si stabilisce che la bonifica delle suddette discariche è interamente a carico economico dei Comuni. E’ stata assegnata la competenza ai Comuni senza assegnare appositi espliciti fondi per adempiere a tale ulteriore aggravio di competenze che comporta, naturalmente, un aggravio economico”. Gianni Iurato infine avanza proposte concrete per ovviare a tali situazioni, da aggiungere all’installazione di impianti di videosorveglianza a cura dei due Comuni. Secondo il consigliere di Ragusa Prossima “tale gravissimo problema andrebbe combattuto con più sistematicità, anche creando delle apposite squadre di polizia ambientale, composte da volontari, polizia locale, polizia provinciale, guardie forestali e carabinieri forestali, servizio coordinato dalla Prefettura in sinergia con tutti i sindaci iblei, trattandosi di un servizio di controllo del territorio provinciale, per contrastare questo sistematico costante attentato alla salute pubblica. Nell’attesa che tutto ciò avvenga, inviterei il sindaco di Ragusa e il sindaco di Santa Croce Camerina ad avviare la pianificazione comune degli interventi di prevenzione e contrasto più efficaci”. (da.di.)