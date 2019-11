Ingv, violenta scossa di terremoto in Albania, vittime

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 e' stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 3.54 italiane nei pressi della Costa albanese settentrionale, a una profondita' stimata intorno a 10 km. La localita' piu' vicina all'epicentro e' Durazzo (Albania), la capitale Tirana dista 30 km.

Nella stessa zona sono seguite altre scosse, le piu' forti delle quali di magnitudo 5.3 (ore 4.03) e 5.4 (ore 7.08). Secondo le prime stime ci sarebbero almeno 6 morti e un centinaio di feriti. In tanti ancora sotto le macerie. L'evento, fa sapere l'Ingv, e' stato ampiamente avvertito sul territorio italiano, in tutta la costa adriatica e in gran parte delle regioni meridionali.

(ITALPRESS)