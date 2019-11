Gennaro Sangiuliano racconta Xi Jinping, il nuovo Mao

Nel 2018, la rivista Forbes, che ogni anno stila la classifica dei settantacinque uomini piu' potenti del mondo, l'ha collocato al primo posto, davanti a Putin e Trump.

Da quando una riforma costituzionale votata dall'Assemblea nazionale del popolo ha cancellato il limite massimo dei due mandati presidenziali, molti lo considerano il "nuovo Mao". Lui e' Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare di Cina, segretario generale del Partito comunista cinese e, soprattutto, capo della Commissione militare centrale, il vero scettro del potere. Ma chi e' l'uomo che regna come un monarca assoluto su oltre un miliardo e trecento milioni di individui? Cosa sappiamo dello stratega della "nuova via della seta", il colossale piano infrastrutturale e d'investimento che coinvolge Asia, Europa e Africa, ed e' destinato a cambiare gli equilibri economici del commercio mondiale? Da questi interrogativi muove il libro di Gennaro Sangiuliano, "Il Nuovo Mao", che sara' presentato venerdi' 29 novembre, alle 18, a Bologna, nella Sala Stuart del Savoia Hotel Regency di via del Pilastro 2. Interverra' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Il libro ripercorre le tappe piu' significative della biografia del leader cinese. Nel raccontarci la vita di Xi Jinping, nato nel 1953, sposatosi due volte e padre di una figlia, Sangiuliano compie anche un'ampia ricognizione sulla storia della Cina del Novecento. Gennaro Sangiuliano e' direttore del Tg2 della Rai. Laureato in Giurisprudenza, PhD in Diritto ed economia, collabora con il "Sole-24Ore". E' titolare del corso di Storia dell'economia presso l'Universita' Luiss-Guido Carli di Roma e direttore della Scuola di giornalismo dell'Universita' di Salerno. E' autore di Giuseppe Prezzolini (Mursia, 2008). Con Mondadori ha pubblicato Scacco allo Zar (2012), Putin (2015), Hillary (2016), Trump (2017). Con Vittorio Feltri e' autore di Una Repubblica senza patria (2013) e Il Quarto Reich (2014), entrambi editi da Mondadori.

