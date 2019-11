Conte: giusto che riforma della prescrizione sia in vigore a gennaio

"La norma sulla prescrizione per me e' giusto che ci sia, e' il segnale che le verifiche giudiziarie si completano con assoluzione o condanna altrimenti sfoceremmo nella denegata giustizia".

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine di un evento all'ACI. "L'esigenza di corredare questa norma con un sistema di garanzie esiste, ci stiamo lavorando sono convinto che con l'accordo di tutte le forze politiche troveremo soluzione", ha aggiunto. "Sulla prescrizione ho fatto due proposte, anche per andare incontro alle altre forze politiche, adesso credo che ci saranno altri incontri della maggioranza. Nel frattempo sento discutere su chi 'deve vincere', ma a me queste dinamiche non interessano", ha sottolineato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a margine di un convegno in Senato.

(ITALPRESS)