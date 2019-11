Pozzallo, avvio impianti di riscaldamento nelle scuole

L'Amministrazione Comunale di Pozzallo ha già incaricato una ditta specializzata ad effettuare gli interventi di avvio degli impianti di riscaldamento nelle scuole comunali di ogni ordine e grado.

Ai sensi della vigente normativa si rende noto che per la posizione geografica la città di Pozzallo rientra nella zona climatica denominata "B" per la quale l'attivazione degli impianti termici di riscaldamento è sottoposta a limite di accensione sia nell'orario e sia nella durata, l'obiettivo della norma che impone tali limiti è contenere i consumi di energia. Per le zone "B" la norma prevede l'accensione dal 01 dicembre al 31 marzo di ogni anno solare. L"Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzione Geom. Rosario Agosta si è attivato con i tecnici dell’ufficio manutenzione al fine di avviare nell’immediato il funzionamento degli impianti di riscaldamento nelle scuole comunali.