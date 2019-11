Colletta alimentare a Ragusa: sabato 30 novembre

Sabato la giornata della colletta alimentare anche a Ragusa, il consigliere comunale Anzaldo invita i colleghi a partecipare: “Donare un’ora di tempo può essere esperienza significativa”.

“Ho sentito la necessità di rivolgere un invito dai banchi del Consiglio per fare partecipare l’amministrazione comunale, ma anche i miei colleghi d’aula, che so tutti essere molto sensibili a questa tematica, alla giornata della colletta alimentare in programma sabato 30 novembre”. Così ieri sera il consigliere comunale di Ragusa, Carmelo Anzaldo, durante l’intervento nell’ora ispettiva che ha caratterizzato la fase iniziale dei lavori del civico consesso. “Ritengo opportuno informare la città – ha spiegato Anzaldo – che ci sarà questa iniziativa di straordinaria solidarietà, promossa dal Banco alimentare della Sicilia onlus. Invito i cittadini ad essere presenti e a donare. E invito i colleghi che se la sentiranno, così come qualcuno ha già fatto lo scorso anno, a donare un’ora di volontariato.

Sono anche io volontario del Banco alimentare e devo dire che si tratta di una esperienza speciale e straordinaria. Tra l’altro, non si raccolgono soldi ma solo cibo. Ognuno può essere partecipe di questo percorso, durante la spesa e dopo avere verificato la presenza dei corner del Banco alimentare con i volontari, donando del cibo, dal pacco di pasta alla passata di pomodoro, giusto per fare due esempi. Tutto può servire ed essere utile”.