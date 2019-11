De Rossi in campo col Boca: dopo 84 giorni il mio futuro è qui

In campo dopo 84 giorni. Daniele De Rossi, archiviato il lungo stop per infortunio, e' tornato a vestire la maglia del Boca Juniors. Alfaro lo ha mandato sul terreno di gioco al 65' della gara vinta per 2-0 sull'Union con le reti di Abila e MacAllister, in una Bombonera che ha celebrato pure sugli spalti, fra maglie del Flamengo e maschere col volto di Gabigol, la sconfitta dei rivali del River Plate nella finale di Libertadores.

"Sono contento perche' abbiamo vinto e perche' ho giocato un po' - racconta De Rossi a fine gara - Sono sempre stato sicuro di tornare, ho lavorato duro. Mi sono fatto male perche' avevamo una partita importante come Boca-River (ritorno della semifinale di Libertadores, ndr) e volevo giocare, ho accelerato il recupero e mi sono fatto di nuovo male. La pazienza non si compra al supermercato, volevo dare una mano ai miei compagni e ho commesso un errore. Ma ora guardiamo avanti". E nel futuro c'e' solo il Boca. "Ho firmato un contratto, ho sempre detto di voler rimanere almeno un anno e questo anno ancora non e' finito. Per il resto ogni giorno e' buono per prendere delle decisioni.

Mi faccio tante domande, voglio sapere come sto fisicamente ma ora sembro stare bene e se sto bene, adoro giocare qui. Non sto pensando di andare altrove - mette in chiaro De Rossi - Mi godo questa occasione ogni giorno di piu', adoro vestire questa maglia e voglio giocare un po' di piu'".

