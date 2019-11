Cellino: battuta infelice Balotelli? è nero, lavora per schiarirsi

"Cosa succede a Balotelli? Che e' nero e sta lavorando per schiarirsi pero' ha molte difficolta'". Con questa battuta, forse un po' infelice e che potrebbe far discutere, il presidente del Brescia Massimo Cellino ha spiegato l'attuale momento dell'attaccante della sua squadra, Mario Balotelli.

"E' successo che nel calcio ci sono squadre che combattono e vincono, se noi pensiamo che un giocatore da solo possa vincere la partita, offendiamo la squadra e il gioco del calcio", ha aggiunto. "Il mio allenatore ha fatto un errore settimana scorsa, in conferenza stampa ha parlato di Balotelli e non della squadra - ha detto ancora Cellino -. Ho preso Balotelli a fine mercato, non per fare abbonamenti ne' per vendere pubblicita'. L'ho comprato perche' poteva essere un valore aggiunto, per sovraesposizione lo abbiamo fatto diventare un punto di debolezza. Se continuiamo a parlare di Balotelli facciamo male a lui e a noi stessi".

