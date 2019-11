Dieta dell 72 ore per dimagrire velocemente: menù

La dieta delle 72 ore per dimagrire velocemente è una dieta ipocalorica che sblocca il meatabolismo. La dieta delle 72 ore è considerata una dieta dimagrante veloce che può far perdere fino a 2 kg.

La dieta delle 72 ore o dei 3 giorni depura l’organismo, sgonfia la pancia e combatte la ritenzione idrica. La dieta delle 72 ore prevede 1200 calorie giornaliere e non può durare più di tre giorni. Secondo alcuni nutrizionisti può essere ripetuta, però minimo ogni tre mesi. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio die menù giornaliero dettagliato nella dieta delle 72 ore per dimagrire. Primo giorno: colazione con un caffè e una tazza di latte parzialmente scremato con massimo un cucchiaio di zucchero. Spuntino: una tisana. Pranzo: tonno sott’olio con pomodori, oppure con fagiolini o insalata. Merenda: 10 grammi di cioccolato fondente. Cena: petto di pollo con insalata oppure carpaccio di salmone affumicato con insalata.

Secondo giorno: colazione con uno yogurt magro o greco con una tazza di caffè. Spuntino: frutta fresca. Pranzo: pomodori e mozzarella, con anche un’insalata. Cena: 100 grammi di fesa di tacchino oppure 140 grammi di pesce e spinaci al vapore.Terzo giorno: colazione con un caffè e una tazza di latte parzialmente scremato con massimo un cucchiaio di zucchero. Spuntino: una tisana. Pranzo: pesce con insalata. Merenda: uno yogurt magro. Cena: un uovo sodo con una mozzarella da 100/125 grammi. La dieta delle 72 ore prevede ogni giorno di bere almeno due litri di acqua e tisane o tè verde. La dieta delle 72 ore può essere definita una dieta low carb, dunque con prevalenza di proteine.

Infine come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedete il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Prima di iniziare la dieta bisogna consultare il proprio medico di fiducia. Ricordiamo che la dieta non può durare più di tre giorni e può essere ripetuta minimo dopo tre mesi.