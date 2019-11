Ragusa Catania, Falcone: garanzie dal Governo

Catania-Ragusa, Falcone: ora garanzie dal Governo su fondi e impegni presi. “Come ribadiamo da un anno e mezzo a questa parte, la Regione Siciliana non si tirerà indietro e, fino a dove necessario, farà la propria parte per arrivare all'obiettivo: la realizzazione della Catania-Ragusa nei fatti e non soltanto nelle dichiarazioni di intenti.

Al Governo nazionale abbiamo assicurato il nostro supporto finanziario, ricordando tuttavia che le risorse dei siciliani da utilizzare per l'opera saranno delle mere anticipazioni. Abbiamo dunque chiesto, anche nel corso dell'ultimo tavolo a Ragusa con il Ministero delle Infrastrutture, l'Anas e le amministrazioni locali, tutte le opportune garanzie sulla restituzione di tali ingenti stanziamenti, oltre a sottolineare doverosamente come Roma, oggi più che mai, debba andare fino in fondo mantenendo l'impegno preso davanti all'intero popolo siciliano». Lo dichiara Marco Falcone, assessore regionale alle Infrastrutture, replicando alla deputata regionale M5s Stefania Campo.