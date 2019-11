Nascite in calo soprattutto per i primogeniti

Nel 2018 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 439.747 bambini, oltre 18 mila in meno rispetto al 2017. Una tendenza negativa che - sottolinea l'Istat nel suo Report - non evidenzia segnali di inversione: secondo i dati provvisori riferiti al periodo gennaio-giugno 2019, le nascite sono gia' quasi 5 mila in meno rispetto allo stesso semestre del 2018.

Nell'arco degli ultimi dieci anni le nascite sono diminuite di 136.912 unita', quasi un quarto (il 24% in meno) rispetto al 2008. Questa diminuzione e' attribuibile esclusivamente alle nascite da coppie di genitori entrambi italiani (343.169 nel 2018, quasi 140 mila in meno nell'ultimo decennio). La fase di calo della natalita' avviatasi con la crisi si ripercuote soprattutto sui primi figli, diminuiti del 28% circa tra il 2008 (283.922, pari al 49,2% del totale dei nati) e il 2018 (204.883, pari al 46,6%). Complessivamente i figli di ordine successivo al primo sono diminuiti del 20% nello stesso arco temporale. Tra le cause del calo dei primi figli vi e' la prolungata permanenza dei giovani nella famiglia di origine, a sua volta dovuta a molteplici fattori.

In un contesto di nascite decrescenti, quelle che avvengono fuori del matrimonio aumentano di oltre 29 mila unita' rispetto al 2008, raggiungendo i 141.979 nati da genitori non coniugati nel 2018. Le donne residenti in Italia hanno accentuato il rinvio dell'esperienza riproduttiva verso eta' sempre piu' avanzate; rispetto al 1995, l'eta' media al parto aumenta di oltre due anni, arrivando a 32 anni; in misura ancora piu' marcata cresce anche l'eta' media alla nascita del primo figlio, che si attesta a 31,2 anni nel 2018.

(ITALPRESS)