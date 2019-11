Nave da crociera a Pozzallo: accoglienza a La Bella De L'Adriatique

Ultimo appuntamento, sabato scorso, al porto di Pozzallo, con l’accoglienza dei crocieristi della nave La Bella de l’Adriatique approdati nella città marittima iblea.

E, ancora una volta, ad organizzare l’accoglienza gli associati Confcommercio guidati dal presidente cittadino Giuseppe Cassisi, con il sindacato provinciale Ncc e con la collaborazione dell’ufficio turistico del Comune. Tra i visitatori anche un gruppo di giornalisti francesi che ha avuto l’opportunità di visitare la città apprezzandone gli aspetti positivi, dalla torre Cabrera a Giorgio La Pira, facendo shopping nei negozi del centro. “Un grande merito – spiega il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – va ascritto al presidente Cassisi e al direttivo di Pozzallo. Hanno saputo ben interpretare il sistema di accoglienza al porto in occasione della visita dei crocieristi. Un grande riconoscimento va agli operatori turistici e portuali della città nonché all'Amministrazione comunale, al sindaco nonché all’assessore Peppe Privitera, che hanno messo a disposizione l’ufficio turistico con il competente personale.

Un mio personale ringraziamento a nome dell'intero sistema va, inoltre, al presidente del sindacato Ncc Nino Di Natale e al suo direttivo che si sono adoperati, gratuitamente, con bus navette e accompagnatori turistici, per i crocieristi e i membri dell’equipaggio, dal porto alla città. E soprattutto alla lungimiranza del comandante della capitaneria di porto insieme ai suoi migliori uomini che hanno ben saputo gestire e ben interpretare i presupposti logistici e manageriali dell’accoglienza turistica di oggi e dell’imminente futuro. Voglio dunque esprimere la mia soddisfazione per il risultato raggiunto. E aggiungo che la squadra vince, come è stato dimostrato in questa occasione. Ci auguriamo, naturalmente, che questa straordinaria esperienza possa essere ripetuta in un prossimo futuro”.