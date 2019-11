Spagna in finale di Davis con il Canada, battuta la Gran Bretagna

MADRID (SPAGNA) - Il doppio premia la Spagna che supera la Gran Bretagna e sfidera' il Canada, che ha battuto la Russia, nella finale della Coppa Davis 2019, la prima targata Kosmos, in scena con il nuovo format sui campi in veloce indoor della Caja Magica di Madrid.

Rafa Nadal, in coppia con Feliciano Lopez ha battuto Jamie Murray e Neal Skupski per 7-6(3) 7-6(8). Nel primo singolare Kyle Edmund aveva battuto in due set Feliciano Lopez, 6-3 7-6(3); mentre nel secondo Rafa Nadal aveva avuto ragione di Danel Evans per 6-4 6-0. La Spagna raggiunge la decima finale della sua storia in Coppa Davis.

