Inter risponde alla Juve, Torino travolto 3-0

L'Inter riprende la rincorsa alla Juventus espugnando l'Olimpico Grande Torino per 0-3. Niente da fare per la squadra allenata da Mazzarri, in affanno gia' dalle prime battute.

Il match per i padroni di casa si mette in salita sin da subito con l'infortunio di Belotti e il vantaggio firmato dal solito Lautaro Martinez al 12', scattato sul filo del fuorigioco sul suggerimento di testa di Vecino. I granata abbozzano una reazione ma, nel momento di massima pressione, dimenticano De Vrij sul secondo palo che da pochi passi segna il 2-0 sugli sviluppi di un corner. Handanovic impedisce al Toro di accorciare le distanze a pochi secondi dal duplice fischio di Maresca. Nel secondo tempo l'Inter mette in ghiaccio la partita con la ripartenza guidata da Brozovic e chiusa da Lukaku al 55' con un diagonale che passa tra le gambe di Bremer e non lascia scampo a Sirigu. I cambi di Mazzarri con Aina e Berenguer danno all'undici granata una connotazione piu' offensiva ma l'attacco del Torino non riesce a impedire ad Handanovic il quinto clean sheet in campionato: l'Inter resta a -1 dalla Juventus, il Toro nella parte destra della classifica appaiati al Milan.

(ITALPRESS)