Bologna-Parma 2-2, pari rossoblù all'ultimo respiro

Il Parma beffato all'ultimo respiro al Dall'Ara nel derby emiliano contro il Bologna. Nel lunch match della tredicesima giornata di Serie A gli uomini di D'Aversa incassano il 2-2 nel recupero e vedono sfumare i tre punti.

Al 17' e' ancora una volta il classe 2000 Dejan Kulusevski a ritagliarsi un ruolo da protagonista sbloccando il risultato con un mancino a giro dal limite dell'area. Il Bologna rischia di subire il raddoppio pochi minuti dopo sul contropiede che porta Sprocati al tiro ma al 40' trova il pareggio: Palacio segna di testa sull'assist dalla bandierina di Orsolini e riporta in partita i rossoblu. I padroni di casa premono sull'acceleratore in avvio di secondo tempo presentandosi con piu' insistenza dalle parti di Sepe ma il pericolo numero uno e' sempre Kulusevski che al 62' colpisce il palo con Skorupski ancora una volta battuto.

Il nuovo vantaggio del Parma arriva al 71' con il 2-1 firmato da Iacoponi servito con i tempi giusti in profondita' da Kucka. La doccia gelata per i gialloblu arriva al 95': ancora una volta su corner il neo-entrato Paz fa la torre per Dzemaili che scaglia sotto la traversa il gol del pareggio.

