Naufragio Lampedusa, ritrovati due cadaveri

Due cadaveri, vittime del naufragio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a circa un miglio dalla spiaggia dell'Isola dei Conigli a Lampedusa, sono stati rinvenuti questa mattina.

Si tratta di una donna e di un'altra persona di cui al momento non e' stato possibile l'identificazione, visto lo stato in cui si trova il corpo. Secondo il racconto dei 149 superstiti, sarebbero almeno una ventina i dispersi, mentre prosegue il lavoro delle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di porto alla ricerca di eventuali altre persone in mare. La Procura di Agrigento ha aperto un'indagine, mentre la Polizia ha ascoltato nella notte i superstiti.

(ITALPRESS)