Governo, Conte: nessun rischio crisi

Conte:"Le discussioni infinite sulla tenuta della maggioranza non le trovo appassionanti. Peraltro nella mia posizione non posso permettermi distrazioni. Devo rimanere concentrato sulle molte iniziative che servono per migliorare il Paese e la qualita' di vita dei cittadini".

Cosi' il premier Giuseppe Conte, in un'intervista a la Repubblica, invitando "tutte le forze politiche e i protagonisti di questo impegno di governo a rimanere concentrati. Verremo giudicati non per i proclami o le frasi a effetto, ma per tutto cio' che di buono riusciremo a fare. Anzi, verremo giudicati anche per quel che avremmo potuto fare e non riusciremo a realizzare". Di Maio chiede un nuovo "contratto" a gennaio, ma Conte osserva: "Ho gia' anticipato che non appena la manovra sara' in dirittura finale in Parlamento, dovremo subito concentrarci sulle nuove iniziative da realizzare. Dovremo condividere una lista di priorita' utili a rilanciare il Paese".

Secondo il premier "con il nuovo anno dovremo realizzare un cronoprogramma con le riforme che l'Italia attende da anni. Le forze di maggioranza mi sembrano ben pronte a raccogliere queste sfide". Poi, esclude ci siano le premesse per aprire una crisi, "non vedo proprio questo rischio". Quanto al M5S, osserva: "Il Movimento sta vivendo una fase di transizione. Sta per operare alcuni significativi cambiamenti, peraltro gia' annunciati. Auguro a Di Maio e al Movimento intero di realizzarli nel migliore dei modi e quanto prima, cosi' da poter ancora di piu' esprimere una capacita' progettuale e un contributo propulsivo". A Zingaretti che ha definito il governo senza anima, replica: "Questo governo lavora per un Paese piu' verde, piu' digitalizzato, piu' equo e inclusivo. Non solo abbiamo un'anima forte, decisa, a un tempo visionaria e pragmatica, ma io e i miei ministri lavoriamo con una intensa passione".

(ITALPRESS)