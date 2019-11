Dieta settimanale last minute: ecco come dimagrire

La dieta settimanale last minute può far dimagrire fino a 4 kg. La dieta settimanale prevede tanta frutta e verdure che aiutano a risvegliare il metabolismo consentendo di perdere peso.

Lo schema dietetico della dieta settimanale per dimagrire fino a 4 kg prevede il consumo di determianti alimenti ogni singolo giorno. Ma vediamo come funziona la dieta settimanale e cosa si mangia. Il lunedì si possono mangiare tutti i frutti e gli ortaggi che si desiderano, eccezion fatta per le banane. Il martedì solamente verdura in senso stretto, ma nelle quantità che si desiderano. Il mercoledì di nuovo frutta e verdure nelle quantità desiderate. Il giovedì si possono mangiare solamente 5 banane e 5 bicchieri di latte. Il venerdì 4 bistecche da 85 gr l’una -carne, pollo o pesce – e verdura verde in quantità illimitata. il Sabato e la Domenica si procede nello stesso modo del venerdì, con l’unica eccezione che la bistecca dovrà essere di manzo.

La dieta settimanale last minute per dimagrire fino a 4 kg non è amata dai nutrizionisti in quanto si basa su un regime alimentare disordinato. Proprio per questo motivo raccomandiamo più che mai di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. La dieta settimanale last minute non è adatta a chi soffre di diabete o alle donne in gravidanza. La dieta last minute settimanale non é affatto una dieta equilibrata anzi si può definire una dieta estrema. Probabilmente porterà alla perdita di peso, che potrebbe essere un bene, ma sicuramente porterà a debolezza, stanchezza ed astenia. Il fatto é che si tratta di un tipo di alimentazione a troppo basso contenuto di calorie, anche se solo per pochi giorni.

Per una settimana non si mangeranno carboidrati, nè praticamente zuccheri, si mangerà quasi solo frutta e verdura, pertanto non é un tipo di dieta consigliabile, perché bisogna sempre ricordare che quello che mangiamo ci serve come carburante per arrivare in condizioni decenti a fine giornata. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico.