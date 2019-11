Dieta disintossicante dei 4 giorni per dimagrire: riattiva metabolismo

La dieta disintossicante per dimagrire e depurarsi in 4 giorni è facile da seguire. La dieta disintossicante aiuta a perdere peso drenando i liquidi in eccesso. La dieta disintossicante si basa principalmente sul consumo di frutta e verdura.

Ma vediamo in un esempio di menù completo dei 4 giorni cosa si mangia ogni giorno per dimagrire e depurarsi. Primo giorno: consumare solo frutta (ad esclusione delle banane). Il primo giorno serve a purificare il colon. Secondo giorno: bere solo tisane, tè verde o succo d’acero, non dolcificati per drenare le tossine. Terzo giorno: mangiare solo verdura cruda e cotta, bere almeno 1,5 litri di acqua. In questo modo si rimineralizza l’intestino. Quarto giorno: mangiare solo minestrone senza pasta o patate per rimineralizzare tutto il corpo. Il quinto giorno bisogna inserire gradualmente alcuni alimenti come i cereali (pasta, pane, riso), poi successivamente pesce, uova, formaggi, carne.

La dieta disintossicante per dimagrire e depurarsi in 4 giorni è una dieta restrittiva non adatta a tutti. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. La dieta disintossicante non è adatta a chi soffre di patologie importanti come il diabete o l’ipertensione e alle donne in gravidanza. La dieta deve essere seguite solo dopo aver consultato il parere del proprio medico di famiglia.